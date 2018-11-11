İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Okula Baskın Düzenledi

İsrail
askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria
'nın El-Halil ve Beytüllahim
kentlerinde 2 okula baskın düzenlediği öğrenildi.
Yerel kaynaklar İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria'nın El-Halil ve Beytüllahim kentlerindeki lise düzeyinde 2 okula baskın düzenlediğini aktardı. İsrail güçlerinin plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı baskınlar sonucu 1 öğretmen ve 10 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Baskın sonrası Filistin
Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat
'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü münasebetiyle 2 okulda düzenlenen anma törenlerine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi" ifadelerine yer vererek saldırıyı kınadı. - EL HALİL
Beytüllahim,Batı Şeria,İsrail
11 Kasım 2018 Pazar 16:50