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İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

23.10.2019 09:34İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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