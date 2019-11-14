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İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

14.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:32İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin 8 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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