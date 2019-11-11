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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

11.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:24İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak şehit etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Arub Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istedi.
Filistinliler duruma tepki gösterirken, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Göğsünden vuruldu, hastanede şehit oldu
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir Filistinli ağır yaralandı.
Ağır yaralı Filistinli, El Halil kentinde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Yerel basın, İsrail güçlerince şehit edilen Filistinlinin isminin Ömer Heysam Bedevi olduğunu yazdı.
İsrail güçleri, bu sabah El Halil kenti yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı girişinde de yol kontrolü yapmak istemiş, duruma tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde bir genci bacağından gerçek mermiyle yaralamıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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