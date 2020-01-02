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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ayağından gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

02.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ayağından gerçek mermiyle vurarak yaraladı.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Beyt Fecir kasabası yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir Filistinliyi ayağından gerçek mermiyle vurduğunu belirtti.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
Açıklamada söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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