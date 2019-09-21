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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda 4 Filistinliyi yaraladı.

21.09.2019 19:58İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda 4 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden El-Ayzeriyye beldesinde çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin, 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin olaya göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği, çok sayıda gencin de gazdan etkilendiği kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'yla birbirinden ayıran Ayrım (Utanç) duvarının Batı Şeria yakasında kalan Ebu Diys ve El-Ayzeriyye banliyölerinde hemen her gün gözaltı operasyonları düzenliyor.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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