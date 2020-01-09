Haberler » Güncel » İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi - Haber

İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yayınlanan rapora göre, İsrail güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi.

09.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:25İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi
Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yayınlanan rapora göre, güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi.
Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, 2019 yılında Filistinlilere yönelik suç raporunu paylaştı. Rapora göre, İsrail güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Muhammed El-Lahham konuya ilişkin açıklamasında, 760 vakadan 12'sinin gerçek mermilerle yaralanma, 62'sinin kauçuk mermi ile yaralanma, 58'inin doğrudan ses ya da gaz bombası vakası ve 78'inin gazla boğuma vakası olduğunu söyledi.
Gazetecilerin internet aracılığı ile paylaştığı içeriklerde kısıtlamalar yaşandığını vurgulayan raporda, en az 250 hesabın yasaklandığı veya kapatıldığı belirtildi. El-Lahham, "Uzun zamandır Filistin medyasına karşı eylemler devam ediyor. Kudüs'teki Filistinli medya kurumlarının kapatılması, aynı zamanda kutsal şehirdeki gazetecilere karşı ihlalin uygulanması gibi durumlar sık sık yaşanıyor" ifadesini kullandı.
(İHA)

İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:19  Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-2 - Haber
18:19  Isparta endoskopi sırasında rahatsızlanıp öldü, aile ihmal olduğunu iddia etti-ek - Haber
18:19  Esenler belediye başkanının annesinin cenazesine imamoğlu ile binali yıldırım da katıldı - Haber
18:19  Abhazya'da muhalifler cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Haber
18:19  Denizli el birliği yapan esnaf sokaktaki mazgalı tamir etti - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:23:05