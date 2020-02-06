Haberler » Güncel » İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı - Haber

İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evini yıktı.

06.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16
güçleri, Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evini yıktı. Yıkım sırasında yaşanan olaylarda 1 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 Filistinli yaralandı.
İsrail güçleri, gece saatlerinde 40 askeri araçla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Al-Basatin Mahallesi'ne baskın düzenledi. İsrail güçleri, mahallede Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nin evini buldozerlerle yıktı. Yıkım sırasında Filistinli tutuklunun evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olaylarda ağır yaralanan 19 yaşındaki Yazan Monzir Ebu Tbikh kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
(İHA)
İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:44:08