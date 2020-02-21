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İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu.

21.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:26İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi
güçleri, Filistinlilerin El Halil'deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu.

İsrail işgali altındaki El Halil'e bağlı Al-Shuyukh köyünde İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerini ulaşmasına engel oldu. İsrail güçleri, Filistinlilerin ekim yapmasını engelleyerek Filistinlilerin getirdiği tahıl ve zeytin fidanlarını dikmelerine izin vermedi. Filistinliler, İsrail polisinin "bölgeden ayrılın" talebine karşı gelmesinin ardından İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

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İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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