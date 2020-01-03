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İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.

03.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:17 İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi
güçleri, Filistinlilerin El Halil'de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de bulunan Masafer Yatta köyünde, bölgenin İsrail'e ait bir yerleşim birimi olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesine izin vermedi. fidanlarının dikilmesini engelleyen İsrail güçleri, bölgeyi Filistinlilerin girişine kapattı. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan arbede sonucu bazı Filistinliler gözaltına alındı. Bölgeye giremeyen Filistinliler ise yollarda bekledi. Bölgeden ayrılmayı reddeden Filistinliler, Filistin bayrağı ve zeytin dalları taşıyarak İsrail güçlerini protesto etti. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, Zeytin, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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