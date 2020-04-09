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İsrail güçleri Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan Filistinli 2 balıkçıyı plastik mermiyle yaraladı.

09.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
İsrail güçleri Gazze'de 2 Filistinli balıkçıyı yaraladı
İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan Filistinli 2 balıkçıyı plastik mermiyle yaraladı.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçıların teknelerine saldırdığını belirtti.
Açılan ateş sonucu 2 Filistinli balıkçının plastik mermiyle vurulduğunu söyleyen Ayaş, balıkçıların orta derecede yaralı oldukları bilgisini verdi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
İsrail askerleri, sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla sık sık Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.
Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Ayaş, Güncel
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