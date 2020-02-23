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İsrail güçleri Gazze sınırında Filistinlilere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı.

23.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:10İsrail güçleri Gazze sınırında Filistinlilere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
güçlerinin Şeridi'nin doğu sınırında Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusuna ait bir buldozer, öldürülen Filistinlinin cenazesini kepçeyle götürdü.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında Filistinlilere ateş açtı. Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 27 yaşındaki Mohamad Ali El Nam hayatını kaybederken, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusuna ait bir buldozer Gazze sınırında öldürülen Filistinli El Nam'ın cenazesini kepçeye almaya çalışırken Filistinlinin naaşı kepçeden düşüyor ve parçalanıyor. Buldozeri kullanan kişi parçalanan cesedi alıp bölgeden uzaklaşıyor.

İsrail buldozeri cenazeyi kaçırırken insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı. Filistin'de büyük tepkilere yol açan görüntüler, Gazze'de protesto edildi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail tarafından işlenen insanlık dışı katliamı protesto etti. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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