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İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail ordusunun 2019 yılı boyunca 2 Filistinli öğrenciyi öldürdüğünü, 161'ini gözaltına aldığını duyurdu.

26.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:46İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı
Eğitim Bakanlığı, ordusunun 2019 yılı boyunca 2 Filistinli öğrenciyi öldürdüğünü, 161'ini gözaltına aldığını duyurdu.
Eğitim Bakanlığının "İsrail'in 2019 yılında eğitim alanındaki ihlalleri" hakkında hazırladığı raporda, "İşgal güçleri 2 öğrenciyi öldürdü, 161 öğrenci, 17 öğretmen ve idari görevliyi gözaltına aldı ve 175 öğrenci ile 120 öğretmeni yaraladı." ifadesine yer verildi.
Söz konusu süreçte 2 okulun yıkıldığı, pek çok okulun da yıkım ihtarı aldığı, kapatıldığı veya inşaat izninin durdurulduğu kaydedildi.
Raporda, İsrail'in ihlalleri nedeniyle öğrencilerin kaybettiği ders saatinin 3 bin 72'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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