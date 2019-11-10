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- İsrail güçleri Kudüs'te 16 Filistinliyi yaraladı

- İsrail güçleri Kudüs'te 16 Filistinliyi yaraladıKUDÜS - İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilere saldırdı.

10.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:54
- güçleri 'te 16 Filistinliyi yaraladı
KUDÜS - İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 16 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri, Kudüs'ün İseviye beldesine gece yarısında baskın düzenledi. İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak sokaklarda bulunan Filistinli sivilleri darp etti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin saldırısında 16 Filistinli yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kudüs'teki hastaneye kaldırıldı.
- İsrail güçleri Kudüs'te 16 Filistinliyi yaraladı

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA


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