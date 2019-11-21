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- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldıKUDÜS - Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

21.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:59
- güçleri, Valisi Gays'ı gözaltına aldı
KUDÜS - yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays'ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı.
Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, "Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz" dedi.
- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA


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