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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı.

22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:21
güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i 'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarını bıçaklı saldırı iddiasıyla kapattı

Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA


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