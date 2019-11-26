Haberler » Güncel » İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki 'ABD protestosuna' müdahale - Haber

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki "ABD protestosuna" müdahale

İsrail güçlerinin, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

26.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:28İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki
güçlerinin, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermiler kullandı.
İsrail güçleri biri gazeteci 3 Filistinliyi plastik mermiyle, 2 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladı.
Atılan gazdan etkilenen çok sayıda göstericiye ise olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Filistinli grupların çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Tulkerm kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te düzenlenen gösterilerde ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararı protesto edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19 Edirne'de yağmur etkili oldu
18:19 Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi
18:18 Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı
18:17 İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
26.11.2019 18:21:19