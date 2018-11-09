İsrail Güçlerinden Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale - Ramallah

İsrail
güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria
'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 sağlık çalışanı yaralanırken, 3 Filistinli gözaltına alındı.
Filistinliler, Batı Şeria'daki Ramallah
kenti yakınlarında bulunan Ras Karkar beldesinde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.
İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinli göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Ras Karkar beldesinde bir ambulansa plastik mermiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu ambulansın camı kırıldı, kırılan cam parçalarının isabet ettiği ambulans şoförü olayda yaralandı.
Yerel kaynaklar, Ras Karkar'daki gösterilere katılan 3 Filistinli gencin de İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.
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