İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin sol gözlerini kapatması İsrail
güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesiBir göstericinin göz altına alınması İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. Göstericiler sol gözlerini bandajla kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti. İsrail güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.