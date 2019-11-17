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İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin sol gözlerini kapatması İsrail güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi Bir göstericinin göz altına alınması İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin...

17.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin sol gözlerini kapatması
güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi
Bir göstericinin göz altına alınması İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. Göstericiler sol gözlerini bandajla kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti. İsrail güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1)

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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