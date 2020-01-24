Haberler » Güncel » İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Haber

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

24.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:48İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

polisi, sabah namazını Mescid-i 'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Yerel medya, 'ün diğer bölgelerinde de onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkat çekmek üzere sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Filistinlilerin polisin bu müdahalesine sloganlarla karşılık verdiği bildirildi.

Filistin merkezli ajansı Wafa'da yer alan habere göre, Kudüs'ün diğer bölgelerinde onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin görüntüleri

-Filistinlilerin sloganları

-Detaylar



İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:45  Niğde'de güzelleştirme derneğine kumar baskını
12:44  Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
12:44  Malatya'da sürü yönetimi elemanı kursu düzenlendi
12:44  İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ KARANTİNA ODASI 'KORONAVİRÜS' İÇİN HAZIR
12:44  Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi
24.01.2020 12:45:32