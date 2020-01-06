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İsrail güçlerinden "Yahudi yerleşim birimi protestosuna" müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri güç kullanarak dağıttı.

06.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:10 İsrail güçlerinden
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlileri güç kullanarak dağıttı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin çağrısıyla çok sayıda kişi Kalkilya bölgesindeki yerleşim birimlerinin genişletilmesini protesto etmek için toplandı.
Kalkilya'daki yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan göstericiler, İsrail askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Eylemciler bir süre sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Batı Şeria ve Kudüs'te 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde ikamet eden yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci, İsrail'in bölgeye yönelik işgalini derinleştiriyor.
Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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