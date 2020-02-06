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İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı

Kudüs'ün merkezinde İsrail güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı.

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:04İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı

'ün merkezinde güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı. Olayda biri ağır, 12 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, Kudüs'ün merkezinde bir araç, İsrail güvenlik güçlerinin grup halinde bulunduğu alana daldı. Olayda biri ağır olmak üzere 12 İsrail polisi yaralandı. Şüphelinin kullandığı aracın, Kudüs'ün Bayt Jala bölgesinde bulunduğu, sürücünün kimliğinin ise tespit edildiği belirtildi.

İsrail resmi makamları olayın 'kasıtlı bir saldırı' olduğunu; sürücünün ise arandığını duyurdu.



İsrail, Kudüs, Dünya

Kaynak: DHA

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