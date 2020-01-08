Haberler » Güncel » İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek - Haber

İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile İran arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

08.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:44 İsrail Güvenlik Kabinesi ABD-İran gerginliğini görüşecek
Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde ABD ile arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi bugün yapacağı toplantıda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirecek.
Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde yapılacak toplantıda, bölgedeki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi verilecek.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24   ECVET Beceri Platformu çalışmalarına başladı - Haber
12:24   Zuchex, sektörü 31. kez İstanbul'da buluşturacak - Haber
12:19   Antalya'da, 'İyi İnsan Hareketi' projesi - Haber
12:17   Kahta ilçesindeki trafik sorunu masaya yatırıldı - Haber
12:17   Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:26:26