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İsrail hapishanelerindeki 5 bin Filistinli koronavirüs tehdidi altında

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrailli 2 gardiyanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin arıdından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinlinin bu virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

30.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:52
İsrail hapishanelerindeki 5 bin Filistinli koronavirüs tehdidi altında
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrailli 2 gardiyanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin arıdından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinlinin bu virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresinin aldığı kararla son günlerde aileleri veya avukatlarıyla görüştürülmeyen Filistinli tutukluların sağlık durumları hakkında bilgi alınamadığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrailli 2 gardiyanda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık 5 bin Filistinlinin hayatından ciddi endişe edildiği ifade edildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısını 16, vaka sayısını ise 4 bin 695 olarak açıklamıştı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin, İsrail, Güncel
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