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İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

10.08.2019 23:18
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.
Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.
Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu Sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, "Bu gösteriyi, Kurban Bayramı arifesinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir ve hastalara destek için düzenliyoruz." dedi.
Vahidi ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden "İsrail hapishanelerinde ihlallere maruz kalan Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçmelerini" istedi.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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