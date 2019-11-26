Haberler » Güncel » İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı - Haber

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın ölümü dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

26.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:28İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan, ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı
hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın ölümü dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli tutukluların, sayım sırasında siyah elbise giyme, kendi isimleri yerine Ebu Diyak'ın ismini söyleme ve 3 gün boyunca yemekleri iade etme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca tutuklu Filistinlilerin ölen arkadaşları için 3 günlük yas kararı aldığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail cezaevi idaresinin, Ebu Diyak'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından herhangi bir olay çıkma ihtimaline karşı sıkı güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.
İsrail hapishanesinde 17 yıl tutuklu kalan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, bugün Remle Cezaevi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Diyak'ın 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığını açıklamıştı.
FKÖ, İsrail'in Ebu Diyak'ı serbest bırakması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:52 Kalın: "Kıbrıs meselesi çözülmediği zaman Doğu Akdeniz, oradaki doğal rezervler sorun olmaya devam...
22:52 Maltepe'de servis minibüsü devrildi
22:52 İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
22:52 Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
22:50 İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:40 Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
21:18 MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 22:54:40