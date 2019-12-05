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İsrail hapishanesindeki 33 Filistinli mahkum açlık grevine gidecek

İsrail'in güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki bir hapishanede 33 Filistinli mahkum, sınırsız greve gideceklerini açıkladı.

05.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:12İsrail hapishanesindeki 33 Filistinli mahkum açlık grevine gidecek

'in güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki bir hapishanede 33 Filistinli mahkum, sınırsız greve gideceklerini açıkladı.

Filistinli Mahkumlar Kulübü olarak adlandırılan ve 33 kişiden oluşan grup, hapishane yönetiminin baskıcı önlemleri sebebiyle sınırsız açlık grevine gitmek istediklerini açıkladı. Grup tarafından yapılan açıklamada hapishane yönetiminin mahkumları onar kişilik gruplar halinde transfer etmesi gibi baskıcı eylemleri eleştirildi. Grup, yönetimin ayrıca Ekim ayında mahkumların eşyalarını yok ettiğini ve bazı hasta mahkumları zor koşullar barındıran hücrelerde tuttuğunu öne sürdü.Hapishane yönetimi ise açlık grevinin başlaması durumunda mahkumların, hapishanenin 12'nci Bölümü'ndeki böceklerin barındığı ve insan yaşamına uygun olmayan koşullara sahip hücrelere gönderecekleri uyarısını yaptı.



İsrail, Dünya

Kaynak: DHA

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