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İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.

26.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:48İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Ebu Diyak'ın 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ebu Diyak'ın bir süredir tedavi gördüğü Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit olduğu ifade edildi.
Hamas İsrail'i sorumlu tuttu
Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diyak'ın şehit edilmesinden tamamen İsrail sorumludur." ifadelerine yer verildi.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların tıbbi ihmale maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin "insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ederek büyük suç işlediği" vurgulandı.
Hakkında 3 müebbet ve 30 yıl hapis cezası bulunan Ebu Diyak, 2002 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu.
Ebu Diyak, 2015 yılında geçirdiği bir operasyon sonucunda böbrek ve akciğer yetmezliğine yakalanmıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in Ebu Diyak'ı serbest bırakması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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