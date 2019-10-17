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İsrail hasta bebeğin annesine Gazze'den çıkış izni vermedi - EL

İsrail yönetimi, bacak ve leğen kemiğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle tedavi için Gazze'den Batı Şeria'ya nakledilmesine karar verilen 9 aylık Muhammed Muhaysin'in annesinin Gazze'den çıkışına "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.

17.10.2019 23:06
İsrail yönetimi, bacak ve leğen kemiğinde meydana gelen kırıklar nedeniyle tedavi için Gazze'den Batı Şeria'ya nakledilmesine karar verilen 9 aylık Muhammed Muhaysin'in annesinin Gazze'den çıkışına "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi.
El Halil'deki Filistin Kızılayı Hastanesinde 8 Ekim'den bu yana Muhammed bebeğe "gönüllü annelik" yapan Filistinli genç kız Envar İrfaiyye, yaşananları AA muhabirine anlattı.
Annesinin Gazze'den çıkışı engellenen Muhammed bebeğin geçen hafta dedesinin refakatinde Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Filistin Kızılayı Hastanesine kaldırıldığını aktaran İrfaiyye, henüz 9 aylık bir bebeğin anne şefkatinden mahrum halde bir hastanede iyileşmeye çalıştığını öğrendiği an Muhammed'e gönüllü annelik yapmaya karar verdiğini dile getirdi.
İrfaiyye, "Muhammed'e çok alıştım. Tedavisi bittiğinde nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Annesiyle sürekli iletişim halindeyim, onu tedavi hakkında bilgilendiriyorum." dedi.
Küçük Muhammed'le yakından ilgilenen Filistinli genç kız, olayın sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kişiden destek mesajları aldığını belirtti.
Öte yandan Filistin Kızılayı Hastanesi yöneticilerinden Dr. Yunus Zellum, İrfaiyye'nin varlığının yalnızca Muhammed bebek için değil aynı zamanda onunla ilgilenen doktorlar için de çok değerli olduğunu dile getirdi.
İsrail hasta bebeğin annesine Gazze'den çıkış izni vermedi - EL

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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