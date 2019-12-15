Haberler » Güncel » İsrail heyeti, BAE'de 'yolsuzlukla mücadele' konferansına katılacak - Haber

İsrail heyeti, BAE'de "yolsuzlukla mücadele" konferansına katılacak

İsrail Adalet Bakanlığından üst düzey yetkililerin, yolsuzlukla mücadele konusunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti.

15.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:30İsrail heyeti, BAE'de
Adalet Bakanlığından üst düzey yetkililerin, yolsuzlukla mücadele konusunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, üst düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, 16-20 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne Taraf Devletler 8. Konferansı'na katılmak üzere BAE'ye hareket etti.
Haberde, İsrail Başsavcılığından yetkililerin bulunduğu heyete, Başsavcı Yardımcısı Dina Zilber'in başkanlık ettiği belirtildi.
BAE yönetiminden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
BAE merkezli El-Beyan gazetesinin haberinde ise konferansa 185 ülkeden 3 bine yakın kişinin katılacağı bilgisine yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı 10 Aralık'ta, BAE'nin Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacağını ve en az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkiler kurduklarını söylemişti.

Abu Dabi, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:56 Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı - Haber
19:56 Sultangazi Yazı Akademisi başladı - Haber
19:56 Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:54 Nijerya'da Boko Haram ile Fulaniler çatıştı: 19 ölü - Haber
19:51 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir" - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:23 Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
15.12.2019 20:08:43