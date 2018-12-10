İsrail, Hizbullah Tünellerine Yönelik Operasyonlara Devam Ediyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:34



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:34

İsrail, Hizbullah'a ait tünelleri yok etmek için sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor.İsrail, Hizbullah ait tünelleri yok etmeye devam ediyor. İsmini açıklamayan bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail Ordusu bugün 6 nokta dönüşlü yükleyici ve 3 kazı makinesiyle birlikte zırhlı araçları Lübnan'la olan güney sınırındaki çok sayıda noktaya gönderdi. Kaynak, İsrail ordusunun Kafr Kila'daki tünelleri bulmak için kazı çalışmaları başlattığını söyleyerek, Wazzani, Adaysa, Kafr Kila ve Mays al-Jabal kasabalarında ise kum tepecikleri inşa etme operasyonlarının sayısını artırdığını da sözlerine ekledi. Kaynak ayrıca, İsrail askeri ekiplerinin, Hula, Mays Al-Jabal ve Kafr Kila kasabaları arasındaki tel örgü çitine gözetleme kameraları ve ek aygıtlar kurarken, Mays Al-Jabal sınırına kameralarla donatılmış balonlar yerleştirdiğini de belirtti.Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Kuvvetleri (UNIFIL) İsrail'in sınır boyundaki faaliyetlerine karşılık bölgedeki güçlerini konuşlandırdı ve Mavi Hat boyunca devriyesini artırdı. - BEYRUT