İsrail'i Uyarıyoruz Mescid-i Aksa'ya Dokunmasınlar"

Kaynak: AA

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "İsrail'i her zaman uyarıyoruz, Mescid-i Aksa'ya dokunmasınlar çünkü Mescid-i Aksa Filistinliler için kutsaldır ve kutsallığına dokunulursa 1,5 milyar Müslüman buna tepki gösterecektir." dedi.Büyükelçi Mustafa, İsrail polisinin dün Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırarak, Harem-i Şerif'in kapılarını kapatmasına ilişkin Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Mustafa, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra'nın, son haftalarda İsrail tarafından net şekilde hedef alınmaya başlandığını vurgulayarak, "İsrail işgalinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alması yeni bir şey değil fakat son haftalarda bunun çok fazla arttığını gördük." diye konuştu.İsrail polisi ve askerinin özellikle son haftalarda Harem-i Şerif'e baskınlar düzenlemeye başladığını belirten Mustafa, "İsrail güçleri son haftalarda Mescid-i Aksa'nın rahmet kapısını kapatmaya çalıştı fakat namaz kılan Filistinliler bunu engelledi ve demir barikatları aştı." ifadelerini kullandı.Mustafa, bu hezimeti hazmedemeyen İsrail'in tekrar rahmet kapısını kapatmaya çalıştığına işaret ederek, şunları söyledi:"Bu, Mescid-i Aksa'dan bir parça koparmak anlamına geliyor. Bu, Mescid-i Aksa'yı Müslüman ibadethanesinden Yahudi ibadethanesine dönüştürmek demek. Bu yüzden, biz İsrail'i her zaman uyarıyoruz, Mescid-i Aksa'ya dokunmasınlar çünkü Mescid-i Aksa Filistinliler için bir kutsaldır ve kutsallığına dokunulursa 1,5 milyar Müslüman buna tepki gösterecektir. İslam dünyası adına savaş veren halkımız bu adımlara sessiz kalmayacaktır.""Türkiye her zaman yanımızda"Büyükelçi Mustafa, Filistin konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumdan duydukları memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye'nin açık ve net duruşunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye her zaman yanımızdadır. Filistin konusu Türkiye için öncelikli bir konudur." dedi.Filistin halkının cesur mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Mustafa, Mescid-i Aksa'nın "Müslüman dünyasının en kutsal yeri kalması için" mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.İsrail polisi dün öğlen saatlerinde Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, yatsı namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel olmuştu.Olayların ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağını duyuran İsrail polisi tarafından dün tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa bugün yeniden açıldı.