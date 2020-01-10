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BBC

İsrail iki Suriyeli mahkûmu 'iyi niyet göstergesi' olarak serbest bıraktı

İsrail, 1980'lerden beri kayıp olan bir askerinin naaşının teslim edilmesinden 9 ay sonra, iki Suriyeli mahkûmu "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıkladı.

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:15İsrail iki Suriyeli mahkûmu 'iyi niyet göstergesi' olarak serbest bıraktı

, 1980'lerden beri kayıp olan bir askerinin naaşının teslim edilmesinden 9 ay sonra, iki Suriyeli mahkümu "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktı.

ABD doğumlu tank komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Zechariah Baumel, 1982'de Lübnan Savaşı sırasında kaybolmuş, Baumel'in naaşı yıllar sonra bulunmuştu.

Naaş 'nın yardımıyla Nisan 2019'da İsrail'e gönderilmişti.

Herhangi bir barış anlaşması imzalamayan Suriye ve İsrail arasında naaşların geri gönderilmesi nadiren gerçekleşiyor.

Serbest bırakılan Suriyelilerin ikisi de Golan Tepeleri'ndeki bir Dürzi köyünün sakinleriydi. Golan Tepeleri'nin büyük bölümü 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan beri İsrail işgali altında.

Amal Ebu Salih, bir Suriye vatandaşını öldürmekten 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve 2023'te serbest kalması bekleniyordu.

Makat Sudki de "ihanet, ispiyonculuk, terörizme destek ve düşman bir örgütle iletişim kurmak" suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sudki, 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 2012'de cezaevinden tahliye edilmişti.

Zachary Baumel kimdi?

Zechariah Baumel, 11 Haziran 1982'de Bekaa Vadisi'nde İsrail ve Suriye arasındaki Sultan Yakup Savaşı'nda kaybolan beş askerden biriydi.

Yıllar sonra, esir alınan askerlerden ikisi, Suriye ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile apılan tutuklu değişimi sırasında canlı olarak vatanlarına döndü.

Zechariah Baumel ve diğer iki astsubayın yeri, İsrailli yetkililerin çabalarına rağmen belirlenemedi.

30 yıl boyunca bu üç askerin nerede olduğuna dair çelişkili çıkmıştı.

2017 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kayıp askerlerin yerlerinin belirlenmesi için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemişti.





Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Asad'ın en büyük müttefiki.

Bir Rus askeri sözcüsü geçen yıl Baumel'den geriye kalanların "Suriye'deki belirli koordinatlarda" bulunduğunu açıklamıştı.


Suriye, İsrail, Rusya, Dünya
BBC


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