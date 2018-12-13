İsrail'in 3 Filistinliyi Öldürmesi Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ellerinde Filistin
bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüşüİslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab ile röportajFilistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkililerinden Talal Ebu Zarife ile röportajGöstericilerin taşıdıkları dövizler Gazze
'de İsrail
güçlerinin Batı Şeria
ve Kudüs
'te 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.
Ulusal İslami Güçlerin çağrısıyla Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı bahçesinde düzenlenen gösteride, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Gazze'de 3 Filistinliyi öldürmesine tepki gösterildi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in ihlallerini kınadı.
Gösteriye katılan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkililerinden Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in direnişçilere karşı vahşice suçları ile idamları kınadığını belirterek, işgale karşı direnmenin uluslararası örf ve kanunlara göre bir hak olduğunu ifade etti.
Yaşananların dünyaya İsrail'in yaptıklarının terör olduğunu gösterdiğini aktaran Ebu Zarife, işgalcilere karşı direnişte kararlı olduklarını söyledi.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da direnişçilerin takip edilmesi ve suikast düzenlenmesinin Filistin direnişinin iradesini kırmayacağını, işgal devam ettikçe mücadelenin süreceğini kaydetti.
Şihab, İsrail'in bu yaptıklarına Filistinliler tarafından cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.
Filistin,İsrail
13 Aralık 2018 Perşembe 17:51