İsrail'in 30 Yıl Sonra Serbest Bıraktığı Filistinli İçin Şenlik- İsrail'e Şenlikli Mesaj

27 Kasım 2018 Salı 12:50



27 Kasım 2018 Salı 12:50

- (Özel) İsrail'in 30 yıl sonra serbest bıraktığı Filistinli için şenlikİsrail'e şenlikli mesajBATI ŞERİA - İsrail tarafından 30 yıl önce hapse mahkum edilen ve Ekim ayında özgürlüğüne kavuşan 55 yaşındaki Filistinli Mahmud Cebbarin için şenlik düzenlendi. İsrail'in 1988 yılında 30 yıl hapse mahkum ettiği 55 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mahmud Cebbarin, Ekim ayında serbest bırakılmıştı. Hapishanenin dışında Cebbarin'i birçok Filistinli lider ile şehit ve mahkum aileleri karşılamıştı. Yüzlerce Filistinli, Mahmud Cebbarin için özgürlüğe kavuşmasının ardından El-Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda kutlama şenliği düzenledi. Açıklamalarda bulunan birçok Filistinli grubun lideri, özgürlüğüne kavuşan Cebbarin'in kararlılığını, sabrını ve fedakarlığını överken Filistin davasının birliğini ve mahkumların özgürlüğüne bağlılığını vurguladı.Cebbarin: "Mahkumlar birlik istiyor"Mahmud Cebbarin yaptığı açıklamada, "Esirler, İsrail hapishanesinden kurtulmak için herkesin çaba sarf etmesini, Filistinli grupların arasındaki bölünmeyi bitirmesini ve milli birliğini sağlamasını istiyor" ifadelerini kullandı. Cebbarin, Filistin topraklarını İsrail elinden kurtarana dek savaşmaya devam edeceklerini belirtti.Öte yandan Filistinli Esir Kulübü Müdürü Emjed Ennejjar, Mahmud Cebbarin'i onurlandırmalarının sebeplerinin, Batı Şeria'nın ve 1948'den beri işgal altında bulunan Filistin topraklarının tek ve bölünmez bir bütünlüğü olduğu konusunda İsrail'e bir mesaj göndermek olduğunu söyledi.