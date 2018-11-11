İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

İsrail
askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria
'daki gösterilere müdahalesinde yaralanan ve dün akşam şehit olan 27 yaşındaki Filistinli Muhammed İbrahim
Şureytih son yolculuğuna uğurlandı.
Şureytih'in Mezraa el-Garbiyye beldesinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı. Şehit Şureytih'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Ramallah
kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde, İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto için düzenlenen gösterilere, İsrail askerleri müdahale etmiş, saldırıda Şureytih ağır yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı
Şureytih'in, Ramallah'ta tedavi gördüğü İstişari Hastanesi'nde dün akşam şehit olduğunu açıklamıştı.
11 Kasım 2018 Pazar 14:08