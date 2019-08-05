İsrail'in Doğu Kudüs'teki "sivil" memurlarının çoğu eski istihbaratçı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan İsrailli "sivil" memurların büyük bölümünün eski istihbarat elamanı olduğu belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi" olarak bilinen İsrail hükümetine bağlı büroda çalışan sivil memurların çoğunun, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'te (Şabak) görev yapmış eski sorgu memurları olduğu ifade edildi.

Şin-Bet'in eski üst düzey yetkililerinden Ofer Or tarafından 6 yıl önce kurulan Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi'nin görevinin, bir yandan İsrail'e bağlı Kudüs İşleri Bakanlığı ile Kudüs'ü Geliştirme Şirketi arasında, diğer yandan da Doğu Kudüs sakinleri arasında koordinasyon sağlamak olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu birim aracılığıyla Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin tümünü bir güvenlik meselesi olarak ele aldığı ve ona göre muamele ettiği vurgulanan haberde, Doğu Kudüs Sakinleriyle İletişim Birimi'nde çalışan 17 memurdan 12'sinin Şin-Bet'te görev yapmış eski sorgu memuru olduğu aktarıldı.

İnsan hakları savunucuları, İsrail'in izlediği güvenlikçi yaklaşımın, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilere yönelik ihlallerine yön verdiğini ve uluslararası hukuka aykırı pek çok uygulamanın da kaynağı olduğunu ifade ediyor.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD dışında, İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri başkent Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu veya batı kısımlarını başkent olarak kabul etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşınmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Şehir "Ayrım Duvarı" ile Filistinlilerden koparılıyor

Doğu Kudüs'teki 435 bin Filistinlinin dörtte biri, İsrail'in 2003'te inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle şehrin diğer bölgelerine geçemiyor. Ebu Dis, El-Ayzeriye, Kefr Akab gibi yoğun nüfuslu mahalleler, bu şekilde şehirden koparılan beldeler arasında yer alıyor.

Ayrım Duvarı aynı zamanda Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinlinin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

Abluka altındaki 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nden de kimse ne Batı Şeria'ya ne de Doğu Kudüs'e geçebiliyor. Böylece Doğu Kudüs, tarihi hinterlandından koparılarak Filistinlilerden izole ediliyor.

Kaynak: AA