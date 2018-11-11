İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yerleşimlerine Tepki

Dışişleri Bakanlığı
, İsrail
makamlarının Doğu Kudüs
'te yasa dışı 792 yeni konutun inşasına onay veren kararına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki yasadışı Ramat Shlomo
ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasa dışı adımları reddediyoruz" denildi.
(İHA)
Ramat Shlomo,İsrail,Kudüs
11 Kasım 2018 Pazar 08:36