İsrail'in Engelli Bıraktığı Filistinli Muhammed, Protez Bacağın Hayalini Kuruyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:05



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:05

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İsrail'in engelli bıraktığı Filistinli Muhammed CasirFilistinli Muhammed'in annesi Macide Berbah ile röportajFilistinli Muhammed ile röportajİsrail'in engelli bıraktığı Filistinli Muhammed'in tekerlekli sandalyesine binmesi İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Filistin bayrağını" taşırken hedef alarak tekerlekli sandalyeye mahkum bıraktığı 15 yaşındaki Filistinli Muhammed, eskiden olduğu gibi evin geçiminde babasına yardımcı olmak ve akranlarıyla koşup oynamak için imkansızlıklar nedeniyle sahip olamadığı protez bacağın hayalini kuruyor.Gazze sınırında "onurlu yaşam" talep etmek üzere katıldığı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve ayağından yaralanan Muhammed'in, yaşadığı dayanılmaz ağrılar ve tedavisinin sonuçsuz kalması sonucu sağ bacağı kesildi.İsrail askerlerinin engelli bıraktığı 15 yaşındaki Muhammed, eskiden olduğu gibi evin geçiminde babasına yardımcı olmak, akranlarıyla koşup oynamak, bisiklete binmek ve top oynamak için imkansızlıklar nedeniyle sahip olamadığı protez bacak için yardım bekliyor.Koltuk değneklerine mahkum kalan Filistinli Muhammed, AA muhabirine, İsrail askerlerinin hayatını kabusa çevirdiği o günü anlattı.Muhammed, vatanında onurlu bir yaşam hakkını talep etmek için gösterilere katıldığını ifade ederek, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 31'inci cuma gösterilerine katıldığı sırada İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını söyledi.Muhammed'in annesi Macide Berbah da oğlunun bacağı kesilene kadar iyileşeceğini ümit ettiğini, bacağı alındıktan sonra ailece yıkıldıklarını söyledi.Muhammed'in, arkadaşlarıyla oynamayı hayal ettiğini söylediğinde içinin parçalandığını ifade eden anne, şöyle devam etti:"Benim evladımın ne suçu, ne günahı vardı. Oğlum uykusunda bile rahat edemiyor. Yaralandığı günden beri acılar içerisinde kıvranıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ona baktıkça her gün bin defa ölüyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çocuğumun hayatını mahvettiler. Acılar içerisinde yatağa mahkum kaldığını, korkuyla uyandığını ve arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıkamadığını görmek içimi yakıyor."