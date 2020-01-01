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İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinlerinin yaşadıkları mağaralar Mağarada yaşayan köy sakinlerinin günlük işlerini yapması Mağaralarının önünde oturan köy sakinleri Köy sakinlerinden Muhammed Hasan ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki...

01.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:16
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinlerinin yaşadıkları mağaralar
Mağarada yaşayan köy sakinlerinin günlük işlerini yapması
Mağaralarının önünde oturan köy sakinleri
Köy sakinlerinden Muhammed Hasan ile röportaj
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinleri, 'in yıkım faaliyetleri nedeniyle bölgedeki mağaralara yerleşmek zorunda kaldı.
El-Halil kentinin güneyinde mağaralarla kaplı tepe üzerinde yer alan Mufakkara köyü sakinleri, İsrail'in evlerini yıkmasının ardından, bölgedeki mağaraları ev olarak kullanıyor.
Köyde toplam nüfusları 100'e yakın 19 Filistinli aile kalıyor. Su ve elektrik şebekesinin olmadığı, yol ya da okulun bulunmadığı bölge, birçok temel ihtiyaç malzemesinden yoksun durumda.
Su ihtiyaçlarını yağmur sularının toplandığı bir kuyudan karşılayan köy sakinleri, geçimlerini küçük ve büyük baş hayvan terbiyesi yaparak sağlamaya çalışıyor.
Yaşamlarını çok kısıtlı şartlar altında sürdüren Filistinliler, bu toprakların atalarından kendilerine miras kaldığını ve İsrail'in işgalci faaliyetleri karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.
"Burada doğduk, burada kalacağız"
Söz konusu sivillerden Filistinli Muhammed Hasan (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden miras kalan topraklara döndüğünü ifade etti.
İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (1)

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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