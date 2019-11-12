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İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti.

12.11.2019 23:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:17İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

'in sabah saatlerinde Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti. Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında Baha Abu Al Ata'nın da yer aldığı 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde başlattığı saldırılarda İslami Cihadın askeri kanadı olan Kudüs Tugaylarının liderlerinden Baha Abu Al Ata yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Abu Al Ata'nın ciddi saldırılar planladığını, güvenlik sebebiyle öldürüldüğünü iddia etti. Gün boyu saldırılarını sürdüren İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde bir bina ve Filistin direniş gruplarına ait askeri bir noktayı vurdu. Uçakların saldırısında Abu Al Ata'nın da aralarında bulunduğu toplam 7 Filistinlinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZZE'DEN ROKETLİ MİSİLLEME

İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü komutanlarından Baha Abu Al Ata'yı öldürmesinin ardından Gazze'den İsrail'e roketli misilleme yapıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Baha Abu Al Ata'nın öldürülmesinin ardından Gazze'nin İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırısı başlatıldığı belirtildi. İsrail Ordusu'nun, Gazze'den gönderilen 50 roketin en az 20'sinin önlendiği belirtirken, ordunun resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, roketlerden birinin İsrail'de yoğun olarak kullanılan otoyollardan birini hedef aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hasar gören binadan görüntüler

-Binalardan yükselen dumanlar



Filistin, İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Kaynak: DHA

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