Haberler » Dünya » İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti - Haber

İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti.

13.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:00İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

'in sabah saatlerinde Şeridi'ne yönelik başlattığı hava saldırıları gün boyu devam etti. Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında Baha Abu Al Ata'nın da yer aldığı 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde başlattığı saldırılarda İslami Cihadın askeri kanadı olan Kudüs Tugaylarının liderlerinden Baha Abu Al Ata yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Abu Al Ata'nın ciddi saldırılar planladığını, güvenlik sebebiyle öldürüldüğünü iddia etti. Gün boyu saldırılarını sürdüren İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde bir bina ve Filistin direniş gruplarına ait askeri bir noktayı vurdu. Uçakların saldırısında Abu Al Ata'nın da aralarında bulunduğu toplam 7 Filistinlinin öldüğü ve 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZZE'DEN ROKETLİ MİSİLLEME

İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü komutanlarından Baha Abu Al Ata'yı öldürmesinin ardından Gazze'den İsrail'e roketli misilleme yapıldı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Baha Abu Al Ata'nın öldürülmesinin ardından Gazze'nin İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırısı başlatıldığı belirtildi. İsrail Ordusu'nun, Gazze'den gönderilen 50 roketin en az 20'sinin önlendiği belirtirken, ordunun resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, roketlerden birinin İsrail'de yoğun olarak kullanılan otoyollardan birini hedef aldığı görüldü.



Filistin, İsrail, Sabah, Gazze, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:31 Katalan parlamentosu bağımsızlık baskılarını artırdı, göstericiler daha çok protesto çağrısı yaptı
00:00 İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti
23:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da
23:46 Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz
23:04 ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı
23:04 ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı
22:50 İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor
17:17 Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı
14:20 Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?
13:15 Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:14:08