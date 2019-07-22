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İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor

İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor.

22.07.2019 15:12 İsrail
İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus yerleşim alanına giren İsrail yıkım ekiplerinin, Filistinlilere ait evlerden bazılarını boşaltmasıyla başlayan yıkımı devam ediyor. Ayrıca haberde, askerlerin güç kullanarak evleri boşalttığı, bu sırada biber gazı kullandığı ve bu yüzden birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yıkımdan görüntüler
-Farklı açıdan görüntüler


Kaynak: DHA
Batı Şeria, Filistin, İsrail, Sabah, Güncel

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