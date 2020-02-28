İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - EL

ABD Başkanı Trump ve İsrail
Başbakanı Netanyahu'nun maketlerinin yakılmasıTrump'ın sözde barış planını kınayan dövizler taşınmasıSlogan atarak yürüyüş yapılmasıİsrail askerlerinin göstericileri güç kullanarak dağıtmasıFilistinlilerin taş atarak karşılık vermesi Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İsrail askeri kontrol noktası önünde toplanan Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.