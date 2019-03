İsrail'in Gaz Bombaları Filistinli Hilu'nun Elinde Sanat Eserine Dönüşüyor

Kaynak: AA

BEYT KAYS EBU SEMRA - İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı plastik ve gerçek mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombaları Filistinli Ala el-Hilu'nun elinde sanat eserine dönüşüyor.Eski ya da kullanılmayan eşyalar ile İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı askeri mühimmata yeniden hayat veren Hilu, küçük dokunuşlarla ziynet ya da ev eşyasına dönüştürdüğü malzemelerle topluma mesaj vermeyi hedefliyor.Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Beyt Sahur beldesinde "Resign for Recycling Design" ismini verdiği atölyesinde Hilu, bu işi neden yaptığı ve vermek istediği mesajla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.Geri dönüşüm malzemesi olarak kullandığı maddelerin "eski görevlerinden istifa edip yeni bir işe başladıklarını" düşündüğü için atölyesine bu ismi verdiğini aktaran Hilu, "Göz yaşartıcı gaz bombaları, ölüm bombaları gördüğünüz gibi şu an istifa ettiler, yaşam ve ışık saçacak aletlere dönüştüler." dedi.Mesajı olan bir meslekFilistinlilerle İsrail askerleri arasındaki her çatışmanın ardından sokağa çıkıp atılan göz yaşartıcı gaz bombalarını topladığını aktaran Hilu, geçen yıllar boyunca topladığı gaz bombaları ve kurşunlardan ürettiği çok sayıda parçayı sattığını kaydetti.Topladığı malzemelerden ürettiği yüzük, bileklik, küpe gibi ürünlerin sadece Filistinliler için değil İsrailliler için de bir anlam ve mesaj taşıdığını söyleyen Hilu şöyle devam etti:"Bu bombayı İsrail askerleri attı. Bunu atarken nefretle ve karşı tarafa eziyet verme saikiyle hareket ettiler. Bu gaz bombası beni vatanımdan uzaklaştırmak için atıldı ancak burada yeni bir alete dönüştü. Belki de bunu bir turist takacak belki de onu atan İsrail askerinin eline geçecek. İnşallah bu ürünler onların kanaatini değiştirir."Bazı insanların geri dönüşümü hobi olarak gördüğüne işaret eden Hilu, "Bu aslında bir meslek. Geri dönüşüm sanatını öğrenmeye büyük bir talep var. Şu an bir grup gence bu sanatı öğretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.Hilu, Filistin'deki her evde geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı istediğini belirterek, dünyadaki en büyük çevre sorunlarından birinin atık malzemeler olduğunu ve bunun da geri dönüşümle çözülebileceğini aktardı.Ürün yelpazesi genişBugüne kadar geri dönüşüm malzemelerinden pek çok eşya ürettiğini anlatan Hilu, şunları söyledi:"İnsanların işe yaramaz olarak gördüğü pek çok şeyi yeniden işlevsel hale getirdim. Atölyemde çöpe atılan şişelerden imal ettiğim cam bardaklarım var. Ziynet eşyalarının yanı sıra ev eşyası ve hediyelik de imal ediyorum."Atılmış bomba parçalarından kaşık, çatal, tahta parçalarından ev ve büro gereçleri, eski elbiselerden çantalar yaptığına değinen Hilu, ürün yelpazesi ve müşteri profilinin geniş olduğunu vurguladı.Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı ürünleri sergileyen Hilu, insanların, mesaj taşıdığı için ürünlerine rağbet ettiğini dile getirdi.