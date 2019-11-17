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İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri...

17.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:02
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi
Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması
Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması
Gözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze'de gösteri düzenlendi. Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.
İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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