İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi

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Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi Filistin
Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklamasıGazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşmasıGözleri bantlı göstericiler İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail
güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze'de gösteri düzenlendi. Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.