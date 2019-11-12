Haberler » Güncel » İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi - Haber

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

12.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:00İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Filistinli Zeki Muhammed Adnan Ganame'nin (25) hayatını kaybettiği belirtildi.
Gerginlik tırmanıyor
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hamude'nin (20) öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.
Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 Çin, ABD ve İngiltere'yi Hong Kong konusunda "iki yüzlülük"le suçladı
17:28 Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
17:22 SASKİ stajyerleri geleceğe hazırlıyor
17:22 Canik Belediyesi tüm ekibiyle sahada
17:27 Muş yırtık lastikle okuyan muşlu işadamından 450 öğrenciye bot ve mont desteği
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:29:09