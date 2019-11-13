İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi.

Filistin Ulusal Otoritesi'nin resmi haber kuruluşu WAFA'ya göre, salı günü devam eden saldırılarda üç kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'deki ölü sayısı 10'a yükseldi. Yetkililer, İsrail'e ait bir savaş uçağından yapılan saldırıda vurulan üç kişinin Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne getirildikleri vurgulandı. Buna karşılık Gazze'nin de İsrail'e roket saldırılarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ve Gazze arasındaki gerilimler, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata'ya düzenlediği saldırı sonrası artmıştı. İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonrası örgütün üst düzey yetkililerinden biri olan Baha Abu Al Ata'nın etkisiz hala getirildiği duyurulmuş ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, şunları söylemişti:

"Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze'de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık."