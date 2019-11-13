Haberler » Dünya » İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı - Haber

İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi.

13.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:51İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesiyle Filistin'de ölü sayısı 10'a ulaştı

'in 'ye yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi.

Ulusal Otoritesi'nin resmi kuruluşu WAFA'ya göre, salı günü devam eden saldırılarda üç kişi daha hayatını kaybederken, Gazze'deki ölü sayısı 10'a yükseldi. Yetkililer, İsrail'e ait bir savaş uçağından yapılan saldırıda vurulan üç kişinin Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne getirildikleri vurgulandı. Buna karşılık Gazze'nin de İsrail'e roket saldırılarıyla karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ve Gazze arasındaki gerilimler, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata'ya düzenlediği saldırı sonrası artmıştı. İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonrası örgütün üst düzey yetkililerinden biri olan Baha Abu Al Ata'nın etkisiz hala getirildiği duyurulmuş ve İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, şunları söylemişti:

"Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze'de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık."



Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:03 Avustralya'da devam eden yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü
11:53 Avustralya'da devam eden yangınlara müdahale eden bir helikopter düştü
11:52 Lübnan'da protestolarda ilk ölüm
11:45 Afrika ülkesinde kuraklık! 2 ayda 200'den fazla fil telef oldu
11:31 Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor
11:45 Afrika ülkesinde kuraklık! 2 ayda 200'den fazla fil telef oldu
09:55 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden koca kütle çıkartıldı
05:50 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası sonrası Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek
23:04 ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı
22:50 İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:20:00