Haberler » Güncel » İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi - Haber

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye...

06.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:04
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı
Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu
Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler
Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.
İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:16:55