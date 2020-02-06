İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin batısındaki Şati Mülteci KampıHava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposuTahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan GazzelilerÇevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail
ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.
İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.