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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (4) - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırısı sonucu yıkılan bir evin enkazı İsrail'in hava saldırısında yıkılan evlerin enkazından eşyalarını toplayan Gazzeliler Evin enkazındaki çocuk oyuncakları Yıkılan evin sahibi Münir Ebu Muhammed ile röportaj...

13.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:25
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şeridi'nin güneyindeki Yunus kentinde 'in hava saldırısı sonucu yıkılan bir evin enkazı
İsrail'in hava saldırısında yıkılan evlerin enkazından eşyalarını toplayan Gazzeliler
Evin enkazındaki çocuk oyuncakları
Yıkılan evin sahibi Münir Ebu Muhammed ile röportaj İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binayı hedef aldı. Yıkılan evin sakinleri enkaz haline dönen binada kullanılabilir durumdaki eşyalarını topladı.
Yıkılan evin sahibi Münir Ebu Muhammed, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada; "Akşam saat 10'da bilinmeyen bir numaradan arandım. Arayan kişi İsrail İstihbaratından olduğunu söyleyerek "Sen Münir Ebu Muhammed misin? diye sordu. "Doğru" dedim. "Evi boşaltın, beş dakikanız var" dedi. Kaç kişi olduğumuzu sorunca sekiz kişi olduğumuzu söyledim. "Sadece çocuklarını al ve çık" dedi. Dört kişi indik ve "Diğerleri de iniyor" dedim. "Kimsenin kalmadığına emin misin?" dedi. "Evet kimse kalmadı" dedim."
"Binadan çıktık ve uyarı atışı yapıldı. Daha sonra 300 metre kadar uzaklaşınca diğer roket de atıldı.
Burası insanların yaşadığı bir yer ve burası benim evim. Askeri bir nokta olduğunu iddia ediyorlar ancak 3 kattan oluşan 8 kişinin yaşadığı bir evdi. Dünya vicdanına sesleniyorum; işgal güçlerinin üzerimizdeki baskısının ne kadar ağır olduğunu görün. Sizleri İsrail'in sivil halka karşı işlediği suçları görmeye davet ediyorum." dedi.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (4) - HAN

Ebu Muhammed, İsrail, Gazze, Han, Güncel

Kaynak: AA


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